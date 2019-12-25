Беглов перераспределил обязанности вице-губернаторов

Изменения затрагивают работу Бориса Пиотровского и Натальи Чечиной.

Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о внесении изменений в распределение обязанностей между членами городского правительства. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Вице-губернатор Борис Пиотровской теперь будет контролировать деятельность Комитета по культуре, Комитета по физической культуре и спорту, Комитета по развитию туризма, Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Также в его ведении будет Управление внутренней политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и Отдел по связям с религиозными объединениями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

Комитет по здравоохранению, Комитет по социальной политике, Комитет территориального развития, Управление ветеринарии и Управление социального питания переходят под кураторство вице-губернатора Натальи Чечиной.

Временное исполнение обязанностей главы администрации Красногвардейского района возложили на замглаву администрации этого района Евгения Матросова.

Ранее мы сообщали, что председателем Комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти стала Юлия Крипатова.

Фото: Смольный