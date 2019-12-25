Петербург обновит 39 подъездных дорог к садоводствам в 2027 году

Ежегодно город выделяет из бюджета субсидии на поддержку и развитие инфраструктуры СНТ.

В 2027 году в Санкт-Петербурге планируют привести в порядок 39 подъездных дорог к садоводствам. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе рабочего совещания с членами городского правительства.

По словам главы города, на территории Северной столицы и Ленинградской области насчитывается свыше 3 тыс. садоводческих некоммерческих товариществ — они остаются популярным местом отдыха для жителей мегаполиса.

Беглов отметил, что город ежегодно поддерживает СНТ за счёт бюджетных субсидий, и эта поддержка особенно актуальна на фоне роста числа людей, которые живут в садоводствах постоянно. Сейчас там проживают более 250 тыс. петербургских семей

Губернатор подчеркнул, что дачи есть примерно у 2,5 миллионов петербуржцев, а для старшего поколения и детей садоводства имеют особую ценность. В этом году на развитие СНТ выделили свыше 400 млн рублей. Деньги направили на улучшение дорожной и инженерной инфраструктуры, обеспечение пожарной и экологической безопасности, поддержку медпунктов, а также на организацию праздников, ярмарок и патриотических мероприятий.

Ранее в Смольном утвердили план инфраструктуры для ВСМ Москва — Петербург.

Фото: пресс-служба Смольного