В Смольном утвердили план инфраструктуры для ВСМ Москва — Петербург

Участники встречи признали объекты улично-дорожной сети соответствующими необходимым критериям.

В Петербурге на совещании в правительстве города обсудили вопросы строительства инфраструктурных объектов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Участники встречи признали объекты улично-дорожной сети соответствующими необходимым критериям. Также были официально закреплены условия предоставления инвестору ОАО "Российские железные дороги" трех земельных участков в Невском и Фрунзенском районах.





В рамках подготовки к запуску магистрали планируется создать парковку для транспортно-пересадочного узла "Южный" на станции "Обухово" на проспекте Девятого Января и улице Грибакиных, а также обустроить пешеходную дорожку на участке Грузового проезда в рамках реконструкции 1-го Обуховского проезда.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выявили 9 км незаконных линий связи на опорах ЛЭП.

Фото: Правительство Петербурга