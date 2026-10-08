В Петербурге выявили 9 км незаконных линий связи на опорах ЛЭП

Специалисты подчеркивают, что деятельность недобросовестных организаций связи создает реальную угрозу для надежной работы энергообъектов, приводит к нарушению электроснабжения потребителей и затрудняет проведение восстановительных работ.

За девять месяцев 2026 года специалисты филиала "Россети Ленэнерго" "Кабельная сеть" обнаружили порядка девяти километров незаконных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), размещенных на линиях электропередачи. Об этом сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе компании.

С собственниками подвесов были оформлены акты инвентаризации. Владельцы более восьми километров оптоволокна заключили с электросетевой компанией договор на размещение, в то время как по остальным объектам ведется претензионно-исковая работа, включая судебные разбирательства. В компании напомнили, что незаконное размещение ВОЛС на опорах ЛЭП является нарушением Порядка недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденного постановлением правительства РФ от 22 ноября 2022 г. № 2106.

Специалисты подчеркивают, что деятельность недобросовестных организаций связи создает реальную угрозу для надежной работы энергообъектов, приводит к нарушению электроснабжения потребителей и затрудняет проведение восстановительных работ. Часто монтаж нелегальных линий проводится неквалифицированным персоналом без допусков по электробезопасности, что может привести к электротравмам различной степени тяжести, вплоть до летального исхода.

В связи с этим компания вынуждена применять нормы гражданского, административного и уголовного законодательства, проводить претензионно-исковую работу по взысканию платы за пользование имуществом сетевой организации без оформления договоров, а также демонтировать незаконные ВОЛС.

Ранее мы сообщили о том, что "Россети Ленэнерго" готовят инфраструктуру для ВСМ Москва – Петербург.

Фото: пресс-служба ПАО "Россети Ленэнерго"