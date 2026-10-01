"Россети Ленэнерго" готовят инфраструктуру для ВСМ Москва – Петербург

Компания "Россети Ленэнерго" выполнила переустройство электросетевой инфраструктуры на участках прохождения высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург, сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе предприятия.
Комплекс мероприятий осуществлялся в рамках соглашения о компенсации нарушенного права собственности и координировался с РЖД. Специалисты вели монтаж анкерно-угловой металлической опоры, которая предназначалась для размещения двух независимых трехфазных цепей линии электропередачи 110 кВ.
Конструкция рассчитана на нагрузки от натяжения проводов и тросов вдоль и поперек трассы воздушной линии и оснащена тросостойками для крепления двух грозотросов. Высота опоры составляет 41,7 метра, а масса – более 11,7 тонны.
Ранее Путин заслушал доклад Беглова о крупных инфраструктурных проектах Петербурга.
Видео: пресс-служба "Россети Ленэнерго"
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