"Россети Ленэнерго" готовят инфраструктуру для ВСМ Москва – Петербург

Комплекс мероприятий осуществлялся в рамках соглашения о компенсации нарушенного права собственности и координировался с РЖД.

Компания "Россети Ленэнерго" выполнила переустройство электросетевой инфраструктуры на участках прохождения высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург, сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе предприятия.

Комплекс мероприятий осуществлялся в рамках соглашения о компенсации нарушенного права собственности и координировался с РЖД. Специалисты вели монтаж анкерно-угловой металлической опоры, которая предназначалась для размещения двух независимых трехфазных цепей линии электропередачи 110 кВ.

Конструкция рассчитана на нагрузки от натяжения проводов и тросов вдоль и поперек трассы воздушной линии и оснащена тросостойками для крепления двух грозотросов. Высота опоры составляет 41,7 метра, а масса – более 11,7 тонны.

Ранее Путин заслушал доклад Беглова о крупных инфраструктурных проектах Петербурга.

Видео: пресс-служба "Россети Ленэнерго"

