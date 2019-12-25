Экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба объявил о завершении карьеры

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба объявил о завершении карьеры. При этом он допустил, что сможет выступить за какой-либо клуб, сообщили издание "Спортс".

На вопрос о продолжении спортивной пути, Дзюба ответил, что его карьера закончилась. Других комментариев он не давал.

Артем Дзюба носит звание лучшего бомбардира в истории российского футбола. Он забил 248 голов. Нападающий начал свою спортивную карьеру в столичном "Спартаке". За "Зенит" Дзюба играл с 2015 по 2022 год. В этот период он стал четырехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Суперкубка РФ и двукратным обладателем кубка страны.

В тольяттинском "Акроне" Артем Дзюба играл с 2024 года. Он покинул команду по окончании прошлого сезона. Футболист провел за клуб 11 матчей в Российской премьер-лиги и забил четыре гола.

Ранее Дзюба высказался о незабитом пенальти в ворота "Зенита" в матче 11-го тура РПЛ.

Фото: сайт fc-zenit (Вячеслав Евдокимов)