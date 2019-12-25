Дзюба назвал игру "Зенита" безобразной

По словам футболиста, сине-бело-голубые очень плохо играют в нынешнем сезоне.

Нападающий футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба раскритиковал игру петербургского "Зенита" в нынешнем сезоне. Об этом он заявил порталу "РБ Спорт".

По словам 37-летнего футболиста, сине-бело-голубые очень плохо играют. Он подчеркнул, что команда часто перестраивается в восемь защитников и делает навалы, и поэтому за их игрой невыносимо наблюдать. Отметим, что Дзюба выступал за "Зенит" с 2015-го по 2022 год.

Вы покупаете людей за 30-40 миллионов евро, а все в итоге сводится к навалам на Ерохина и компанию, которая выходит на 90-й минуте… Артем Дзюба, нападающий "Акрона"

Напомним, в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка после 20 туров и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Ранее мы сообщали, что Семак извинился перед болельщицами за поражение "Зенита" в матче с "Оренбургом".

Фото: fc-zenit (Вячеслав Евдокимов)