Семак извинился перед болельщицами за поражение "Зенита" в матче с "Оренбургом"

В 20-м туре РПЛ петербуржцы уступили со счётом 2:1, не реализовав два пенальти.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак принёс извинения болельщикам за поражение в выездном матче 20-го тура РПЛ против "Оренбурга". Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев, причём сине-бело-голубые не смогли реализовать два пенальти. Обращение опубликовано в пресс-службе команды.

В этот особенный для всех наших болельщиц день я хотел бы извиниться от лица всей команды за неудовлетворительный результат. Нам было очень важно порадовать вас сегодня победой, но, увы, не получилось. Мы сделаем выводы и будем стараться радовать вас новыми победами. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

В составе "Оренбурга" забитыми мячами отметились Евгений Болотов и петербуржец Педро, оформивший автогол. У "Зенита" отличился Александр Соболев, однако это не помогло избежать поражения. Густаво Мантуан и Андрей Мостовой не сумели реализовать пенальти.

"Зенит", набрав 42 очка, пока сохраняет вторую строчку в турнирной таблице, однако по итогам выходных его может обойти "Локомотив".

Ранее Piter.TV сообщал, что Семак одержал 200 побед в качестве главного тренера "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)