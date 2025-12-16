Ильзат Ахметов ушёл из "Зенита" по окончании контракта

Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил о расставании с полузащитником. Игрок не смог закрепиться в основе, но за полтора сезона выиграл все три внутренних трофея.

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга подтвердил уход полузащитника Ильзата Ахметова. В пресс-службе сине-бело-голубых сообщили, что срок соглашения с игроком истёк и стороны приняли решение не заключать новый контракт. В клубе пожелали футболисту успехов в дальнейшей карьере.

Ахметов родился 31 декабря 1997 года в Бишкеке. Он начинал заниматься футболом на родине, затем перебрался в Россию — сначала в академию Коноплева, а позже в школу казанского "Рубина". Именно в этой команде состоялся его дебют на профессиональном уровне.

В 2018 году хавбек перешёл в ЦСКА. Этот период стал лучшим в его карьере: 104 матча, 7 голов, 11 голевых передач и победа в Суперкубке России. По итогам 2018 года Ахметова признали лучшим молодым футболистом страны. Тогда же он дебютировал в сборной России, за которую провёл 9 встреч.

В 2022 году Ахметов на правах свободного агента оказался в "Краснодаре", где отыграл 61 матч (7 голов, 8 передач). В январе 2024 года "Зенит" выкупил его за 850 тысяч евро. Примечательно, что полузащитник был близок к переходу в петербургский клуб ещё в 2018-м, но тогда выбрал армейцев.

За полтора сезона в "Зените" Ахметов провёл 21 матч, не отметившись результативными действиями, однако стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Не сумев закрепиться в стартовом составе, летом 2025 года он ушёл в аренду в "Крылья Советов". Там дела пошли лучше: в 31 матче он забил два гола и отдал восемь передач.

Ранее Быстров заявил, что ему не понравилась игра "Зенита" в матче с ЦСКА.

Фото: fc-zenit.ru