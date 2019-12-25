Вратарь Сергей Иванов подписал контракт с "Коламбусом" из НХЛ

Российский голкипер Сергей Иванов заключил соглашение с клубом НХЛ "Коламбус Блю Джекетс". Контракт новичка рассчитан на 2 сезона и начнет действовать с 2027 года.

Российский вратарь Сергей Иванов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джекетс". Соглашение рассчитано на 2 сезона и вступит в силу с 2027 года.

Ожидается, что следующий сезон 22-летний голкипер проведет в составе петербургского СКА, выступающего в Континентальной хоккейной лиге.

"Коламбус" выбрал Иванова на драфте НХЛ 2022 года под общим 138-м номером. До этого хоккеист играл в КХЛ за владивостокский "Адмирал", "Сочи" и СКА.

В прошлом сезоне в составе петербургской команды вратарь провел 29 матчей, одержал 13 побед и 3 раза завершал встречи без пропущенных шайб. Средний показатель отраженных бросков Иванова составил 92,8%, а в среднем за игру он пропускал 2,5 шайбы.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

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