СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди

Американский хоккеист Рокко Гримальди перешел в "СКА". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Контракт с 32-летним игроком рассчитан на два года. Его последним клубом был "Чикаго Вулвз" из Американской хоккейной лиги (АХЛ). В составе сборной США Гримальди стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2023, набрав 14 (7+7) очков в 10 матчах.

Рокко Гримальди играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Флориду", "Колорадо" и "Нэшвилл". Он провел в регулярном чемпионате 203 матча, забросил 30 шайб и отдал 37 голевых передач.

