Кучеров возглавил рейтинг лучших крайних нападающих НХЛ

По итогам прошлого сезона хоккеист стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров возглавил рейтинг лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг составил NHL Network.

Второе место занял чешский форвард "Бостона" Давид Пастрняк. Тройку лидеров замкнул россиянин Кирилл Капризов, выступающий за "Миннесоту". В топ-10 также вошел нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин.

Напомним, что по итогам прошлого сезона НХЛ Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Форвард набрал 121 (37+84) очко в 78 матчах.

Ранее мы сообщали, что Овечкин занял первое место в рейтинге по заработанным деньгам среди игроков НХЛ.

Фото: gettyimages.com