Россия по итогам 2025 года вошла в топ-5 крупнейших экспортеров чипсов

"Агроэкспорт" раскрыл статистические данные по отправке продукции за границу.

Россия по результатам прошлого года вошла в топ-пять крупнейших мировых экспортеров чипсов. Соответствующее заявление сделали журналистам представители федерального центра "Агроэкспорт". Согласно оценкам экспертов, за прошлый год государство отправило на мировые рынки порядка 56 тысяч тонн чипсов на общую сумму, превышающую 248 миллионов долларов. По сравнению с 2024 годом показатель по поставкам увеличился на шесть процентов в натуральном выражении и на 23 процента в денежном. Это является рекордом за все время мониторинга за данным направлением.

По данным агрегаторов международной статистики, Россия по итогам 2025 года заняла 5-е место в мире в списке крупнейших экспортеров чипсов. пресс-служба "Агроэкспорта"

В профильном ведомстве добавили, что за первый квартал текущего года, не беря сведения от ЕАЭС за март, наша страна отгрузила за рубеж около 11 тысяч тонн продукции на сумму свыше 50 миллионов долларов. Рост показателя составил 16 процентов, ориентируясь на прошлогодний уровень в физическом выражении.

