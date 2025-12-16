В СФ предложили остановить отток жителей из регионов с помощью льготной ипотеки

Анатолий Артамонов уверен, что такая государственная мера поможет бы "закреплению" населения в российских регионах.

На российской территории льготы на ипотеку должны быть увязаны с уровнем доходов в каждом конкретном регионе. Такое решение необходимо для того, чтобы люди приобретали жилье на местах, а не ехали в Москву и другие мегаполисы. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель профильного комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. Парламентарий из верхней палаты уточнил, что в сценарии, при котором тратится "государственная копейка", в частности, на льготное ипотечное кредитование, должны решаться минимум две задачи. В первом случае речь идет о том, что проект должен касаться большой части населения, а во-вторых, решаться "злободневная государственная задача". Законодатель пояснил, что сейчас в некоторых субъектах страны как "шагреневая кожа" тает население. При этом в этих регионах остаются полезные ископаемые, предприятия и сельское хозяйство. Если не начать решать проблему, то в будущем там никто не останется работать.

И, во многом благодаря льготной ипотеке: гражданин платит ипотеку с установленным процентом, но не более 3% от своих семейных доходов. Тогда получается обеспеченный гражданин, хочешь не хочешь, он платит больше, а тот, кто не очень богатый, он платит меньше. Анатолий Артамонов, депутат ГД РФ

Сентаор уточнил, что при таком решении жители Москвы больше бы платили за льготную ипотеку, так как в этом городе заработная плата в два раза больше, чем у жителей, например, Ивановской области.

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Фото: Telegram / ТАСС