В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали пять человек

Оперштаб раскрыл последствия очередного налета БПЛА ВСУ на российский регион.

Вооруженные силы Украины в ночь на 7 августа атаковали несколько населенных пунктов, расположенных на территории Белгородской области. Соответствующими данными с общественностью поделились через Telegram-канал представители оперативного штата по российскому региону. Известно, что в результате атаки противника дронами пострадало пятеро мирных жителей.

Специалисты уточнили, что местный город Валуйки подвергся ракетному обстрелу врага. В результате прилёта на территорию коммерческого объекта женщина и мужчина получили осколочные ранения. Бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила пациентов в Валуйскую Центральную районную больницу. Из-за БПЛА ВСУ воспламенилось оборудование. на место удара дрона выезжала бригада пожарного расчета. На текущий момент пламя ликвидировано. Дополнительно сообщается о разрушении дома, стоящего поблизости к месту атаки. Также поврежден кузов частного транспортного средства.

В посёлке Октябрьский FPV-дрон киевского режима атаковал автомобиль. В результате прилета опасного воздушного средства мужчину со множественными осколочными ранениями волосистой части головы пришлось направлять в Октябрьскую районную больницу. После оказания помощи местный житель будет переведён в городскую больницу под номером два в Белгороде. Транспортное средство также оказалось повреждено. Уточняется, что в селе Бессоновка от взрыва дрона разбиты окна, пробита кровля и повреждён фасад частного дома. Осколками была посечена одна из машин. Кроме этого противником атаковано село Красный Октябрь при помощи FPV-дрона. В этом случае власти зафиксировали повреждение объекта гражданской инфраструктуры. В селе Новая Нелидовка вследствие атаки дрона ВСУ разбита передняя часть автомобиля.

ВСУ нанесли удары по нашему региону. Пострадали пять человек. пресс-служба оперштаба по Белгородской области

В Яковлевском округе в районе хутора Домнино при атаке беспилотника на автомобиль мужчина получил акубаротравму, ссадины височной области и руки. Медицинская помощь оказана потерпевшему на месте. Далее он отказался от предложенной транспортировки в стационарное отделение больницы. Транспорт получил повреждения. В городе Шебекино в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю россиянин получил осколочные ранения лица и ног. Бойцы "Орлана" доставили пациента в Шебекинскую ЦРБ. Машина была посечена, разбиты окна коммерческого объекта. В селе Репное Шебекинского округа при взрыве БПЛА повреждён сельскохозяйственный трактор. В Ракитянском округе в селе Святославка от детонации беспилотника врага повреждены гараж и автомобиль.

Шуваев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Белгород.

Фото: Telegram / Оперштаб Белгородской области