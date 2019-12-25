В результате атаки БПЛА на Подмосковье в Домодедове загорелся дом, еще один разрушен в Барыбине

Андрей Воробьев сообщил о последствиях ночного налета БПЛА ВСУ по российскому региону.

Частные дома, а также хозяйственные постройки и два транспортных средства повреждены в результате ночной атаки беспилотников на территорию Московской области. Соответствующими данными с подписчиками в социальных сетях поделился местный губернатор Андрей Воробьев. Российский чиновник объяснил, что в Истре повреждены десять зданий, которые расположены в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине. В деревне Покровское Волоколамского округа эксперты зафиксировали повреждение фасада и остекление дома. В селе Лобаново произошло возгорание частного дома. Еще один дом оказался разрушен в Барыбине. В настоящее время на месте происшествия работают местные спасатели. Губернатор региона уточнил, что на всех территориях работают экстренные службы.

Продолжаем устранять последствия атаки и оказывать всю необходимую помощь жителям. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Один житель Подмосковья погиб, еще 6 пострадали в результате атак дронов ВСУ.

Фото: Telegram / Воробьев LIVE