В ДТП с медведем под Томском пострадали три человека, хищник погиб

Пациенты госпитализированы.

Три человека госпитализированы на территории Томской области после того, как автомобиль сбил вышедшего на дорогу медведя и перевернулся в кювет. Соответствующими данными через социальные сети с общественностью поделились представители пресс-службы МВД по российскому региону.

На 9-м км автодороги Камаевка - Асино - Первомайское, автомобилем Ford Mondeo, под управлением 28-летнего водителя, совершен наезд на медведя, вышедшего на проезжую часть. После наезда автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. пресс-служба МВД по Томской области

Травмы получили водитель автомобиля Ford и два его пассажира - 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. Все потерпевшие доставлены в больницу. Сбитое животное погибло. Обстоятельства данного ДТП устанавливают сотрудники местных правоохранительных органов. В полиции уточнили, что около 21 часа вечера 5 октября по местному времени на девятом километре дороги "Камаевка - Асино - Первомайское" машина совершила наезд на дикого зверя, который вышел на проезжую часть. За рулем транспортного средства находился 28-летний водитель. После столкновения с преградой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

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Фото: Вконтакте / Управление МВД России по Томской области