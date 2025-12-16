Официальный представитель МИД России приняла приглашение Дмитрия Киселёва и совершила пятиминутную поездку в экипаже времён Пушкина. После прогулки она призвала бизнес верить в собственные силы.

На территории "Экспофорума" в дни Петербургского международного экономического форума работают два старинных экипажа — русские тройки XIX века. Одну из них представила повозка, сохранившаяся со времён Пушкина и Лермонтова, пишет КП-Петербург.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова приняла приглашение президента Всероссийской федерации русской тройки, телеведущего Дмитрия Киселёва и совершила пятиминутную прогулку. Подойдя к лошадям, она погладила каждую и назвала их красивыми.

После поездки Захарова заявила, что сейчас — лучшее время для того, чтобы бизнес вкладывался во всё российское. По её словам, пора поверить в собственные силы. Дипломат подчеркнула, что это не означает закрытия от других стран, но отметила, что у россиян есть внутренний позыв оглядываться на кого-то, соревноваться и переживать об оценке. Она призвала перестать сомневаться, напомнив, что у страны огромное количество ресурсов — человеческих, культурных, исторических и природных. Главное, по её мнению, перестать думать о том, как выглядеть со стороны, и сосредоточиться на работе.

Захарова: Европа признает, что отказ от ресурсов РФ был стратегической ошибкой.

Фото: МИД России