Паводок в Тюменской области идет на убыль

Александр Моор говорит о том, что продолжает фиксировать снижение уровня воды в местных реках.

Летний паводок на территории Тюменской области идет на убыль, так как за минувшие сутки новых подтоплений не зафиксировано. При этом в трех муниципалитетах остается в воде 141 жилой дом. Соответствующее заявление сделал губернатор российского региона Александр Моор через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс". Чиновник заметил, что днем ранее говорил о том, что в Тюмени, Тюменском и Ярковском округах подтоплено 149 жилых домов и 2023 приусадебных участка. Из опасной зоны спасателями эвакуировано 64 человека. Сейчас 41 местный житель располагается в пунктах временного размещения (ПВР).

В трех муниципалитетах подтоплен 141 жилой дом. Новых подтоплений нет. Впереди предстоит много работы: просушка помещений, обработка участков. Также продолжается прием заявлений на единовременную помощь жителям, пострадавшим от паводка. Александр Моор, глава региона

Согласно сведениям от местных властей, на утро пятницы, 7 августа, в реке Туре в границах административного центра района вода за сутки опустилась на пять сантиметров - до показателя в 880 сантиметров (отметка опасного явления - 850). В Тавде минус составил три сантиметра - 937. В реке Пышме вблизи села Богандинского за сутки уровень воды не изменился, остался на уровне 623 сантиметра. В Ярковском округе села Покровском река Тура прибавила к себе еще три сантиметра и увеличилась до уровня в 893 сантиметров.

В Викуловском районе пик паводка ожидался в середине мая.

Фото и видео: Макс / Александр Моор