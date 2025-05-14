В Викуловском районе пик паводка ожидается в течение четырех-пяти дней

Александр Моор рассказал о преимуществах властей региона в подготовке защиты от наступления воды.

Максимум уровня воды в Викуловском районе, куда направляется паводок в Тюменской области, ожидается в ближайшие четыре-пять дней. В Абатском районе, где вода уже отступает, удалось избежать подтопления жилых домов. Соответствующее заявление сделал губернатор российского региона Александр Моор через собственный Telegram-канал. Чиновник заметил, что в Абатском районе администрации пока что удается избежать подтопления жилых домов, но в некоторых местах вода затопила огороды местного населения. Губернатор добавил, что дамбы и насыпи со своей задачей по защите инфраструктуры справляются. Александр Моор заметил, что в 2025 году у властей было больше времени на подготовку к проблеме по сравнению с предыдущим годом. Также часть сооружений в регионе осталась после прошлого паводка.

Подведу итоги рабочей поездки в зону паводка в Абатском районе. До отметки 2017 года уровень реки Ишим не поднялся. Сегодня - всего плюс сантиметр, общий уровень составляет 1 121 см. Вода уходит ниже по течению, в Викуловский район, <…> по прогнозам максимум ожидаем там в ближайшие 4-5 дней. Александр Моор, глава региона

Напомним, что во вторник, 13 мая, стало известно о том, что региональные власти расширили список территорий, на которых из-за паводка действует режим чрезвычайно ситуации. Сейчас режим введен в деревнях Ефимова и Бокова Абатского района, где из-за высокого уровня воды населенные пункты оказались отрезаны от "большой земли". Также режим внедрен на территории семи населенных пунктов Абатского района, в восьми Казанского района, двух деревнях Ишимского муниципального округа, в границах девяти садовых товариществ и кооперативов Ишимского городского округа. В текущий момент паводок отправился в сторону Викуловского района.

Уровень воды в реке Ишим превысил опасную отметку на 92 сантиметра.

Фото и видео: Telegram / Александр Моор