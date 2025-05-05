Уровень воды в реке Ишим превысил опасную отметку на 92 сантиметра

Александр Моор рассказал об оперативной ситуации в Тюменской области с паводком.

Уровень воды в реке Ишим в городе Ишиме Тюменской области за минувшие сутки поднялся на 20 сантиметров, до уровня в 942 сантиметров при отметке опасного явления на данном участке в 850 сантиметров. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделал местный губернатор Александр Моор. Он пояснил, что вода в реке продолжает прибывать на территорию, однако интенсивность подъема воды по сравнению с предыдущими днями снизилась".

По словам чиновника, из-за паводка напряженная ситуация складывается в Ишимском районе. Специалисты из экстренных служб круглосуточно работают на дороге "Ишим – Сладково" ради того, чтобы не допустить подтопления участка. Глава Ишима Федор Шишкин также оценил обстановку в своем Telegram-канале. Он указал, что подъем воды в реке замедлился, но расслабляться пока что рано. Сейчас рабочие занимаются укреплением временной насыпи в районе 5-го Южного переулка, так как там свежий грунт даёт трещины. В текущий момент патрульные группы сообщают о "слабых" местах, которые затем оперативно устраняются.

В Тюменской области возникла угроза рекордного по уровню воды паводка.

Фото и видео: Telegram / Алекссандр Моор