В Тюменской области возникла угроза рекордного по уровню воды паводка

Александр Моор рассказал об оперативных работах по обеспечению защиты населения от весеннего паводка.

Региональные власти из Тюменской области готовятся к неблагоприятному сценарию развития паводковой ситуации весной 2025 года. По предварительным данным от местного центра по гидрометеорологии, уровень воды в реке Ишим может значительно превысить средние многолетние значения, побив рекорд. Соответствующей информацией с населением и подписчиками поделился в собственном Telegram-канале через видеообращение губернатор Александр Моор. Он подчеркнул, что самый высокий уровень воды прогнозируется на территории Казанского района.

С середины апреля показатель существенно превысит отметки опасного явления. В случае наиболее негативного сценария развития событий уровень воды в Казанском районе может превысить рекордные показатели прошлого года. По предварительным прогнозам, паводок в Ишиме, Ишимском и Абатском районах будет сопоставим с уровнем 2017 года. Александр Моор, глава региона

Ужк сейчас администрация занимается материалами, необходимыми для строительства насыпей и укреплений, а также уточняют количество построек, которым угрожает подтопление. Чиновники разрабатывают планы временного размещения эвакуированных лиц.

Тюменский губернатор спрогнозировал снижение уровня воды у села Абатское.

Фотои видео: Telegram / Александр Моор