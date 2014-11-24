В РАН развеяли надежды на сохранение рыбы в регионе, скоро там могут появиться "сорные" виды.

Рыбные запасы в 2026 году полностью утрачены в реках Туре и Тоболе, частично - в Иртыше, Тавде и Исети. Соответствующими данными с общественностью поделилась руководитель аппарата профильного комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова. Через собственный Telegram-канал парламентарий из нижней палаты указала читателям, что "сорные" виды рыб могут появиться в пострадавших акваториях рек через два-четыре года, стерлядь - только через шесть лет, нельма - через восемь-десять лет.

Представители рыбного хозяйства и Российской академии наук окончательно развеяли все надежды. В Туре и Тоболе рыба полностью утрачена, частично - в Иртыше, Тавде, Исети. То же самое и с кормовой базой, 95% которой не осталось. Елена Панова, депутат ГД РФ

Законодательница пояснила, что в настоящее время у Росрыболовства есть комплексная программа по восстановлению ценных видов рыб. При этом река Тура в нее пока что не включена. Политический деятель уверена, что без экспертной помощи пострадавшие реки "сами себя будут очень долго зарыблять". Ранее, еще в начале августа губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что из-за паводка в зоне подтопления оказались 29 населенных пунктов. Подъем воды произошел на Туре и Пышме.

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Фото: Telegram / Елена Панова