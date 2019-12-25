На трассе в Тюменской области произошло ДТП, погибли не менее семи человек

На месте происшествия работали сотрудники МЧС России и Тюменской областной службы экстренного реагирования.

В смертельной автомобильной аварии на трассе в Тюменской области погибли семь человек. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС России. В экстренном ведомстве уточнили, что говорят о предварительных сведениях.

Известно, что сообщения об инциденте и последующем возгорании поступили в среду, 21 октября в двенадцатом часу ночи по местному времени. ДТП зафиксировано на 278-м километре федеральной автомобильной дороги "Тюмень — Ханты-Мансийск". В ГУ МЧС добавили, что согласно имеющимся сведениям, минивэн наехал на стоящее грузовое транспортное средство. В Госавтоинспекции заметили, что с места происшествия медики госпитализировали двух пострадавших.

В Ленобласти из-за смертельного ДТП с грузовиком перекрыли движение по трассе "Кола".

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области