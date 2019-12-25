Экипаж проводил плановый полет.

Военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел крушение на территории Кемеровской области. Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы российского министерства по обороне. В военном ведомстве заметили, чт она борту находились вместе с экипажем 19 человек. Информации о выживших нет. Трагедия зафиксирована 17 ноября при выполнении планового полета. Предварительной причиной катастрофы называется техническая неисправность воздушного судна. На месте инцидента для установления обстоятельств работает комиссия Военно-комических сил (ВКС РФ).

Самолет упал в безлюдном районе. На борту вместе с экипажем находились 19 человек, они погибли. пресс-служба Минобороны России

Военные следователи возбудили уголовное дело по статье 351 УК РФ за нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Запись последних слов пилота разбившегося самолета опубликована в США.

Фото: Piter.tv