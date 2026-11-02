Запись последних слов пилота разбившегося самолета опубликована в США

Женщина-летчик передала сообщение диспетчеру перед трагедией.

Пилот потерпевшего крушение в округе Палм-Бич американского штата Флорида самолета Learjet 60 за несколько секунд до трагедии уведомила диспетчера о стремительном снижении высоты. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из местного издания The New York Post.

Мы снижаемся на 8 тыс. футов в минуту, мэйдэй, мэйдэй, мы снижаемся на 10 тыс. футов, скорость увеличивается, снижаемся на 20 тыс. футов в минуту.... Мы сейчас врежемся в землю! Черт возьми, у нас закончилось время. слова женщины-пилота

Напомним, что министр транспорта в США Шон Даффи рассказал общественности, что на борту воздушного судна, рухнувшего на одну из улиц в Палм-Бич, находились девять человек. никто з них не выжил. На снимке, опубликованном новостным порталом, видны воронка в земле. Она появилась в результате падения самолета. Также очевидцы заметили пожар после трагедии.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / KlaxonWire; The New York Post