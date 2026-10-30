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Аэропорт Пулково прокомментировал аварию с самолетом и авто
Сегодня, 16:58
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Аэропорт Пулково прокомментировал аварию с самолетом и авто

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По данным воздушной гавани, соответствующие сведения не являются правдой.

В пресс-службе петербургского аэропорта Пулково прокомментировали информацию о возможном столкновении самолета перевозчика "РусЛайн" с автомобилем на рулежной дорожке. Об этом 30 октября пишет "Петербургский дневник"

По данным воздушной гавани, соответствующие сведения не являются правдой. Ситуация произошла 26 октября перед вылетом рейса в Нарьян-Мар. Машина компании "Яковлев" пересекла маршрут руления борта, из-за чего экипаж применил торможение. В результате самолет вылетел и сел благополучно. 

Обстоятельства случившегося находятся на контроле Росавиации и оператора аэропорта. 

Ранее на Piter.TV: таможенники Пулково пресекли контрабанду культурных ценностей XIX века. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей в крупном размере).

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, пулково
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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