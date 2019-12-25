Вся семья мультимиллионера Робинсона погибла в авиакатастрофе во Флориде

В самолете находилось девять человек, все они погибли.

В результате крушения бизнес-джета в округе Палм-Бич американского штата Флорида погибла семья мультимиллионера. Соответствующими данными с западной аудиторией поделились журналисты из издания The New York Post. В иностранном СМИ обозначили, что кроме двух пилотов на борту также находились еще семеро пассажиров. В их числе значится 44-летний руководитель технологической компании Адам Робинсон, его супруга Хелен Шарп, четырехлетняя дочь Эмма и двухлетний сын Чарли, а также няня детей и двое друзей семьи.

Уточняется, что первого ноября бизнес-джет Learjet 60 разбился в районе города Гринэйкрс. При крушении воздушное судно задело дерево и повредило местные линии электропередачи. Самолетом управляли двое летчиков, одному из которых было 20 лет. По информации от прессы, девушка получила лицензию пилота за три года до смерти. Причина крушения самолета все еще известна. Американские следователи выяснили, что воздушное судно попало в сильную турбулентность, после чего начало разрушаться еще до столкновения с землей.

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Фото: Telegram / BAZA