Петербургский арт-кластер "Артмуза" продали миллиардеру Андрею Гомону

Творческое пространство на Васильевском острове сменило владельца за 1,6 млрд рублей.

Творческий кластер "Артмуза", расположенный на 13-й линии Васильевского острова в Петербурге, перешел к новому владельцу. Объект за 1,6 млрд рублей приобрел миллиардер Андрей Гомон.

Новый собственник может снести существующие здания и возвести на их месте элитный жилой комплекс. По предварительным расчетам, территория позволяет разместить около 19 тыс. кв. м квартир и 2,5 тыс. кв. м коммерческих помещений.

Ранее контрольный пакет проекта принадлежал компании "Артхаус", подконтрольной казахстанскому ТОО "Базис-А корп.". Генеральный директор "Артхауса" Александр Игнатов объяснил выход из проекта изменениями экономической ситуации.

Как сообщает dp.ru, здания бывшего завода не имеют статуса объектов культурного наследия и не находятся под охраной КГИОП, поэтому их демонтаж возможен.

История площадки началась в 1938 году, когда здесь организовали производство музыкальных инструментов. Преобразование заводских корпусов в творческое пространство стартовало в 2013 году.

Сейчас в двух зданиях работают галереи, мастерские, шоурумы, творческие студии и театральное пространство. Общая площадь помещений составляет 13,3 тыс. кв. м, а земельного участка — 1,2 га.

Ранее в Госдуме объяснили, как вернуть деньги за оплату услуг ЖКХ, которой не должно было быть.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)