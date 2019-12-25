Причины трагедии выясняются.

Три человека погибли в результате крушения самолета. Трагедия зафиксирована в районе северной части национального парка Гранд-Каньон в американском штате Аризона. Соответствующими данными с общественностью поделились представители пресс-службы парка. Известно, что никто из пассажиров или членов экипажа на борту не выжил.

Служба национальных парков обнаружила упавший самолет неподалеку от северного края национального парка Гранд-Каньон. Обломки самолета были обнаружены сотрудниками Национальной парковой службы примерно в 10:15 по местному времени (20:15 по московскому времени) 16 ноября в районе залива. пресс-релиз национального парка в США

Известно, что сообщение о пропаже самолета с тремя людьми на борту поступило в центр связи Гранд-Каньона в 09:30 по Москве.

Запись последних слов пилота разбившегося самолета опубликована в США.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / Grand Canyon National Park