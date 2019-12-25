Женщина оказалась зажата под транспортным средством.

Следователи Всеволожского района Ленинградской области возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека) после смертельной аварии в Мурино. По информации СК РФ, автобус сбил 60-летнюю женщину возле станции метро "Девяткино". В результате пострадавшая оказалась зажата под транспортным средством. Она скончалась от полученных травм в медицинском учреждении.

Продолжаются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин ДТП. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: водитель грузовика наехал на пешехода в Кировском районе Петербурга. Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти