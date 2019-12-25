Тело 83-летней женщины нашли в феврале.

Расследование жестокого убийства пожилой женщины в поселке Ефимовский Ленинградской области продолжается. Фигурантом уголовного дела стал местный житель, сообщили в пресс-службе судо региона.

Тело женщины 1943 года рождения обнаружили в феврале 2026 года. Следователи зафиксировали явные признаки насильственной смерти: руки и ноги жертвы были связаны, а голова и лицо — плотно замотаны скотчем.

В ходе расследования правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался житель самого поселка Ефимовский. На одежде мужчины обнаружили явные следы, указывающие на причастность к преступлению. На допросе подозреваемый отрицал свою вину. Позицию подследственного поддержал и его адвокат, который настаивал на необоснованности ареста и просил избрать более мягкую меру пресечения.

Однако прокурор, выступая в суде, отметил, что, оставаясь на свободе, фигурант может скрыться либо попытаться оказать давление на свидетелей. С учетом тяжести предъявленного обвинения , суд согласился с доводами следствия и заключил мужчину под стражу до 10 декабря.

Ранее мы сообщали, что рецидивист жестоко расправился с 80-летней пенсионеркой на бульваре Новаторов.

Фото: Piter.TV