Глава Донецка предупредил соотечественников об опасной ситуации.

Российские специалисты обнаружили следы опасных химических веществ на поддельных купюрах номиналом в пять тысяч рублей. Эти денежные средства были найдены на остановке общественного транспорта в населенном пункте Макеевка, размещенном на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление местному населению сделал глава города Донецка Алексей Кулемзин через собственный аккаунт в Telegram-канале. Чиновник объяснил подписчикам, что, предположительно, контакт с одной из банкнот, предположительно, стал причиной тяжелого химического отравления у мужчины.

Поступает информация об обнаружении на улицах подозрительных предметов. На остановке общественного транспорта в Макеевке были обнаружены фальшивые купюры номиналом 5 000 рублей. После контакта с одной из найденных купюр мужчина, поднявший их, получил тяжелое химическое отравление. Специалисты, обследовавшие купюры, выявили следы опасных химических веществ. Алексей Кулемзин, глава Донецка

Алексей Кулемзин призвал граждан исторического российского региона не прикасаться к обнаруженным на улицах подозрительным предметам, включая деньги, мобильные устройства, мелкую бытовую технику и обломки БПЛА. При обнаружении подобных предметов требуется сообщить в компетентные службы.

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Фото: Telegram / Алексей КулемZин