В Запорожской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус, есть пострадавшие

На территории Запорожской области водитель и два пассажира ранены в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины по рейсовому автобусу.Соответствующее заявление через социальные сети сделал губернатор российского региона Евгений Балицкий. Местный чиновник пояснил, что киевский режим атаковал транспортное средство с гражданскими лицами в районе городе Бердянска. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные и оперативные ведомства.
В районе села Богдановка Черниговского муниципального округа БПЛА противника совершил атаку на рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Черниговка - Бердянск". В автобусе находились водитель и два пассажира - все трое доставлены в больницу.
Евгений Балицкий, глава Запорожья
Балицкий: При массированном ударе дронов ВСУ по Мелитополю пострадали дети.
Фото: Telegram / Евгений Балицкий
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