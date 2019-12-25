В Запорожской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус, есть пострадавшие

Евгений Балицкий рассказал о ситуации с обстрелами ВСУ.

На территории Запорожской области водитель и два пассажира ранены в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины по рейсовому автобусу.Соответствующее заявление через социальные сети сделал губернатор российского региона Евгений Балицкий. Местный чиновник пояснил, что киевский режим атаковал транспортное средство с гражданскими лицами в районе городе Бердянска. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные и оперативные ведомства.

В районе села Богдановка Черниговского муниципального округа БПЛА противника совершил атаку на рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Черниговка - Бердянск". В автобусе находились водитель и два пассажира - все трое доставлены в больницу. Евгений Балицкий, глава Запорожья

Балицкий: При массированном ударе дронов ВСУ по Мелитополю пострадали дети.

Фото: Telegram / Евгений Балицкий