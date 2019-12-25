Балицкий: При массированном ударе дронов ВСУ по Мелитополю пострадали дети

Евгений Балицкий рассказал об атаке ВСУ на город.

Вооруженные силы Украины в ночь на 26 октября провели массированную атаку дронами на Мелитополь, повреждены гражданские объекты, пострадали двое детей и один мужчина. Соответствующее заявление сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Чиновник пояснил, что киевский режим совершил очередное военное преступление, когда нанес массированный удар беспилотниками по мирному населенному пункту. Глава нового российского региона уточнил, что основной удар противника пришелся по центральной части города. Там оказались повреждены частные домовладения, многоквартирный дом и административные здания.

Поврежден ряд гражданских объектов, есть пострадавшие. В результате атаки на частные домовладения пострадали дети 2015 и 2016 годов рождения и мужчина 1961 года рождения, им оказывается медицинская помощь. Евгений Балицкий, глава Запорожья

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Эксперты обследуют конструкции домов и оценивают причиненный ВСУ материальный ущерб. Местное население получает необходимую помощь.

Детский сад попал под удар ВСУ в Запорожской области, есть погибшие.

Фото: Telegram / Балицкий Евгений