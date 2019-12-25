Детский сад попал под удар ВСУ в Запорожской области, есть погибшие

Вооруженные силы Украины обстреляли жилые дома и детский сад в Запорожской области. Жертвами удара стали двое мирных жителей, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
Он отметил, что боевики вели прицельный огонь по гражданским объектам в селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа. Снаряды попали в здание детского сада "Подснежник". В момент атаки воспитанников в учреждении не было, персонал также успел укрыться.
В результате целенаправленного обстрела ВСУ населенных пунктов Запорожской области погибли два мирных жителя. Ударам подверглись жилые кварталы и социальная инфраструктура, что привело к серьезным разрушениям. Сейчас на месте ударов работают спасательные службы.
Ранее при атаке украинских дронов на склад Wildberries в Пензенской области ранения получили четыре человека.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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