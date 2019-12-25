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Детский сад попал под удар ВСУ в Запорожской области, есть погибшие
Сегодня, 15:57
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Детский сад попал под удар ВСУ в Запорожской области, есть погибшие

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В результате удара здание получило значительные повреждения.

Вооруженные силы Украины обстреляли жилые дома и детский сад в Запорожской области. Жертвами удара стали двое мирных жителей, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что боевики вели прицельный огонь по гражданским объектам в селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа. Снаряды попали в здание детского сада "Подснежник". В момент атаки воспитанников в учреждении не было, персонал также успел укрыться.

В результате целенаправленного обстрела ВСУ населенных пунктов Запорожской области погибли два мирных жителя. Ударам подверглись жилые кварталы и социальная инфраструктура, что привело к серьезным разрушениям. Сейчас на месте ударов работают спасательные службы.

Ранее при атаке украинских дронов на склад Wildberries в Пензенской области ранения получили четыре человека.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: запорожская область, удар всу по детскому саду
Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России,

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