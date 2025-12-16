Порядка 300 тысяч местных абонентов на территории Запорожской области на минувшей неделе остались без света из-за ударов Вооруженных сил Украины. Известно, что отключения электричества также затронули и 126 тысяч абонентов в Донецкой Народной Республике. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат уточнил, что в течение прошлой недели во всех округах Херсонской области властями неоднократно фиксировались частичные или полные отключения энергоснабжения.
ВФУ (вооруженные формирования Украины) совершали атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких районов.
Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ
За неделю из-за атак ВСУ погибли 43 мирных жителя России.
Фото: МИД России
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