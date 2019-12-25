Соскин: Трамп разрушил ожидания Зеленского на военную помощь Киеву

На Украине оценили встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп требованием завершить украинский вооруженный конфликт разрушил ожидания лидер киевского режима Владимира Зеленского на военную помощь стране от Вашингтонской администрации. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил, что политический деятель с Банковой улицы явно не ожидал того, что вместо новых военных поставок от него потребуют как можно скорее заключить соглашение с Москвой.

Ситуация жуткая, просто ужас. Наши украинские ястребы просто клокочут от злости, ведь Зеленский ожидал ракеты, а ему тут требования выдвигают — конфликт хотят завершить. Думаю, что счет идет уже на часы. Не на те похороны приехал Зеленский. Олег Соскин, эксперт

накануне американский президент рассказал СМИ о том, что призвал Владимира Зеленского завершить украинский конфликт. Он подчеркнул, что сторонам нужно немедленно остановить гибель людей.

Соскин: предупреждение Залужного Драпатому касалось Зеленского.

Фото: YouTube / Олег Соскин