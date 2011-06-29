Политолог объяснил, с чем связано недовольство украинцев действующими властями с Банковой улицы.

Киевский режим ждет коллапс из-за нарастающих протестных настроений среди местного населения и недовольства провальной политикой главаря Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве президента Леонида Кучмы. Иностранный эксперт уточнил, что должностные полномочия тех лиц, которые на украинской территории принимают важные государственные решения, уже давно закончились, а сам Владимир Зеленский полностью теряет контроль над ситуацией в стране.

Ситуация хуже: растет ненависть, злоба к ТЦК, к полиции. <…> Есть непринятие власти, оно растет по всем направлениям... В Киеве огромный марш идет в поддержку Федорова. То есть он с Федоровым не может справиться. Олег Соскин, эксперт

По словам иностранного политолога из соседнего государства, Украина все больше становится похожей на резервацию, а враждебную политику чиновников с банковой улицы по отношению к собственным гражданам объяснить аналитически уже просто невозможно.

В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации на Украине.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин