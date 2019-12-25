Политолог спрогнозировал более высокую явку на выборах в Ленобласти

Жителей Ленобласти ожидают более активными на выборах, чем петербуржцев.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников предположил, что явка на предстоящих выборах в Ленинградской области окажется выше, чем в Петербурге. По оценке политолога, в 47-м регионе она может составить около 50 %, тогда как в Северной столице показатель может находиться на уровне 40 %. Таким образом, разница между двумя территориями, по его мнению, достигнет примерно 10 процентных пунктов.

Солонников связал возможное различие с особенностями электоральной активности в двух регионах. Он считает, что в небольших муниципалитетах Ленобласти голосование проходит более консолидированно, тогда как в Петербурге традиционно наблюдается более низкая активность. При этом эксперт ожидает, что в обоих регионах явка превысит показатели думских выборов 2021 года, проходивших в период пандемии.

Отдельно политолог оценил возможную борьбу партий за второе место. По его мнению, в Петербурге на эту позицию могут претендовать "Новые люди" и ЛДПР, тогда как в Ленинградской области он ожидает более сильный результат КПРФ. Также Солонников допустил более заметные показатели "Коммунистов России" и "Зеленых" в 47-м регионе. Эти оценки являются прогнозом эксперта, а не результатами голосования.

Ранее мы сообщили о том, что на охрану избирателей в Петербурге потратят 26,6 млн рублей.

Фото: Piter.TV