В Петербурге стартовал II Всероссийский форум экскурсоводов, посвященный инклюзивному туризму и ИИ

В течение трех дней участники обсудят развитие инклюзивного туризма, использование искусственного интеллекта и продвижение авторских экскурсионных маршрутов.

В пресс-службе администрации города сообщили, что 7 октября в Петербурге открылся II Всероссийский форум экскурсоводов, гидов-переводчиков и представителей музейного сообщества. В течение трех дней участники обсудят развитие инклюзивного туризма, использование искусственного интеллекта и продвижение авторских экскурсионных маршрутов. На мероприятие приехали около 400 специалистов из 39 регионов России, а также эксперты из Беларуси.

Петербург проводит мероприятие уже во второй раз, оставаясь лидером страны по числу аттестованных гидов и экскурсоводов, которых насчитывается более 3,1 тысячи. Также отмечалось, что в Северной столице работает больше всего гидов-переводчиков, владеющих иностранными языками, а 19 экскурсоводов проводят программы на жестовом языке.

Отдельную сессию участники посвятят работе с ветеранами специальной военной операции и их семьями, а также обсудят приемы патриотического рассказа. В культурную программу форума вошли спектакль театра "Мимигранты" по мотивам поэмы Александра Пушкина "Медный всадник" и экскурсии с элементами мастер-классов.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что петербургская школа экскурсоводов считается старейшей в России. Отмечалось, что еще в 1899 году при Педагогическом обществе была создана "Комиссия по организации общеобразовательных экскурсий", а ученые Николай Анциферов и Иван Гревс одними из первых начали разрабатывать методические основы экскурсоведения. Подчеркивалось, что эти традиции продолжились в советское время, когда Ленинград славился высоким уровнем подготовки гидов.

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Фото: Piter.TV