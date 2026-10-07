В ходе рейда в Адмиралтейском районе проверили 302 человек и 217 авто

Особое внимание уделили соблюдению миграционного законодательства.

В Адмиралтейском районе Петербурга прошел масштабный рейд. Мероприятие организовали на Митрофаньевском шоссе и Московском проспекте, рассказали в МВД России 7 октября.

Всего полиция проверила 217 транспортных средств и 302 человек, в том числе 27 иностранцев. Особое внимание уделили соблюдению миграционного законодательства. В отдел доставили одного приезжего, который числился в реестре контролируемых лиц. В отношении него составили протокол по ст. 18.8 КоАП РФ.

Кроме того, сотрудники региональной Госавтоинспекции тоже выявили ряд нарушений правил дорожного движения. В частности, были зафиксированы факты управления ТС без удостоверения и отказа от прохождения медицинского освидетельствования. В результате составили семь протоколов и вынесли восемь постановлений. Еще троих человек направили на химико-токсикологическое исследование.

Ранее на Piter.TV: во время рейда на стройках в Приморском районе проверили более 500 мигрантов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти