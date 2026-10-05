Во время рейда на стройках в Приморском районе проверили более 500 мигрантов

В дежурные части доставили шестерых иностранцев.

Полицейские провели масштабный рейд на четырех строительных объектах Приморского района. Мероприятия прошли на Плесецкой улице, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В общей сложности проверили 617 человек, среди них 514 были мигрантами. В дежурные части доставили шестерых иностранцев. В результате составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ.

Кроме того, осмотрели 87 автомобилей. По выявленным нарушениям возбудили дела по ч. 3 ст. 12.23, ч. 1 ст. 12.29 и ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ. Подобные рейды проводятся регулярно на территории региона.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец получил два года колонии за регистрацию 44 мигрантов.

Видео: пресс-служба МВД России