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Во время рейда на стройках в Приморском районе проверили более 500 мигрантов

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В дежурные части доставили шестерых иностранцев.

Полицейские провели масштабный рейд на четырех строительных объектах Приморского района. Мероприятия прошли на Плесецкой улице, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

В общей сложности проверили 617 человек, среди них 514 были мигрантами. В дежурные части доставили шестерых иностранцев. В результате составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ. 

Кроме того, осмотрели 87 автомобилей. По выявленным нарушениям возбудили дела по ч. 3 ст. 12.23, ч. 1 ст. 12.29 и ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ. Подобные рейды проводятся регулярно на территории региона. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец получил два года колонии за регистрацию 44 мигрантов. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: мигранты, рейд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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