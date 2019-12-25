Петербуржец получил два года колонии за регистрацию 44 мигрантов

Прописал почти 50 иностранцев в одной квартире — приговор суда.

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор Константину Кошелеву, обвиняемому в фиктивной постановке на учёт 44 иностранных граждан. По данным объединённой пресс-службы судов, мужчина за деньги прописывал мигрантов в квартире на Туристской улице, хотя фактически они там не проживали.

Следствие установило, что с 18 апреля по 5 мая 2024 года Кошелев действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Он организовывал незаконное пребывание иностранцев в России: передавал документы для регистрации, забирал отрывные части и переводил деньги собственнику квартиры, получая за это вознаграждение.

В суде Кошелев признал вину частично. Он подтвердил, что работал с документами и платил за виртуальных жильцов, но отрицал наличие предварительного сговора. Суд учёл, что ранее мужчина уже был осуждён за аналогичное преступление. Путём частичного сложения наказаний Кошелеву назначили 2 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе полиция разбирается с нападением на девушку-волонтера из-за бездомных котов.

Фото: объединённая пресс-служба судов Петербурга