В Приморском районе полиция разбирается с нападением на девушку-волонтера из-за бездомных котов

В настоящее время стражи порядка проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.

Накануне днем в полицию Приморского района поступило сообщение о конфликте в парадной дома №9 по улице Репищева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники установили причину ссоры, которая произошла между девушкой и местным жителем. Выяснилось, что девушка приехала по данному адресу в качестве волонтера, чтобы забрать бездомных животных на передержку. По словам пострадавшей, мужчина вел себя агрессивно и применил к ней физическую силу – ударил ее. Девушка обратилась в полицию с официальным заявлением. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был доставлен в территориальный отдел внутренних дел.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Коллонтай задержан житель Ставрополья за поджог иномарки.

Фото: Piter.TV