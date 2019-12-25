Сотрудники комблага продолжают осеннее озеленение Петербурга

В частности, на бульваре вдоль проспекта Стачек заложили "Аллею доноров".

В Петербурге идет осеннее озеленение. Об этом рассказали 23 сентября в городском комитете по благоустройству.

На бульваре вдоль проспекта Стачек заложили "Аллею доноров" по случаю Всемирного дня доноров костного мозга: 10 красных кленов – символ преображения и обновления. Инициатором проекта стал фонд "Центр развития донорства костного мозга". В сквере Раисы Штрейс появились 10 голубых елей. Пушистые саженцы – подарок от ООО "Газпром газобезопасность". В районе Краснофлотского шоссе, 60, в Ломоносове прошла очередная акция "Сохраним лес" – там посадили 20 сосен.

К садовникам может присоединиться каждый. Выбрать подходящую локацию, дату и время получится на сайте ведомства в разделе "Территории зеленых насаждений".

Ранее на Piter.TV: Смольный поручил за год благоустроить сквер Анны Зеленовой в Павловске.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга