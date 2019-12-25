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Социолог объяснил, почему люди любят скандалить в ПВЗ
Сегодня, 15:21
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Социолог объяснил, почему люди любят скандалить в ПВЗ

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Конфликты не специфичны именно для пунктов выдачи, ведь они могут возникать где угодно.

Конфликтного человека можно встретить где угодно, в том числе в пункте выдачи заказов. Сотрудники ПВЗ, в свою очередь, ежедневно общаются с людьми с разными характерами, сообщила 360.ru указала социолог Анна Очкина.

По словам эксперта, человеку свойственно нередко путать пространство личного и виртуального общения. Поэтому скандалы в пунктах выдачи связаны с тенденцией дистанцирования людей друг от друга.

Мы стараемся воспитывать детей как личностей, которые уважают себя, но иногда это выливается в совершенно неподобающее поведение.

Анна Очкина, социолог

При этом поведение людей в ПВЗ может показать, как формируется культура повседневности. А для работающих в пунктах выдачи заказов людей – это  очень богатый социальный опыт. Подобные моменты требуют от них умения сохранять спокойствие и проявлять терпение.

Ранее мы сообщали, что прокуратура потребовала закрыть ПВЗ в квартире на улице Ефимова в Петербурге.

Фото: сайт Wildberries

Теги: wildberries, конфликт в пвз, пвз петербург, пункты выдачи
Категории: Общество, Лента новостей,

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