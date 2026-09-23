Декан РАНХиГС объяснил, почему петербуржцы проявили предсказуемость на выборах ради развития города

Эксперт назвал прошедшие выборы конструктивными, отметив, что это стало возможным благодаря работе Законодательного Собрания за предыдущие пять лет.

Петербург восстанавливает свою роль передового центра не только культуры, но также науки и образования. Такое мнение в интервью "Вечернему Санкт-Петербургу" высказал декан факультета государственного и муниципального управления РАНХиГС (Санкт-Петербург), кандидат экономических наук и действительный государственный советник 1 класса Анатолий Лихтин.

Эксперт назвал прошедшие выборы конструктивными, отметив, что это стало возможным благодаря работе Законодательного Собрания за предыдущие пять лет. По его словам, петербуржцы – реалисты, которые оценивают ситуацию в городе объективно, поэтому результаты голосования были ожидаемыми.

Люди хотят реальных, четких и понятных действий как со стороны федеральных, так и региональных властей, подчеркнул Лихтин. Он отметил, что жители устали от обещаний и сегодня особенно ценят стабильность и предсказуемость поведения власти на фоне сложной внешнеполитической обстановки. Главным приоритетом для горожан остается высокое качество жизни. Эксперт акцентировал внимание на том, что несмотря на все сложности, в Петербурге активно развиваются инфраструктура и реализуются крупные проекты, такие как высокоскоростная магистраль между двумя столицами.

Лихтин заверил, что команда, занятая решением городских задач, уже сложилась и эффективно работает. Он добавил, что Академия регулярно взаимодействует со Смольным и участвует в его проектах, имея профильную кафедру, что позволяет экспертам знать ситуацию изнутри.

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Фото: Piter.TV