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В колонию отправлен мужчина, ударивший родственника ножом из-за шоколада в Петербургу
Сегодня, 16:24
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В колонию отправлен мужчина, ударивший родственника ножом из-за шоколада в Петербургу

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Кроме того, на месте происшествия полицейские нашли более 29 патронов различного калибра.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 23 сентября. 

В январе фигурант находился на кухне в квартире по улице Котина. Мужчина взял без спроса плитку шоколада племянника, и на этой почве разгорелся конфликт. В ходе ссоры подсудимый ударил потерпевшего ножом в область живота. Кроме того, на месте происшествия полицейские нашли более 29 патронов различного калибра. Все эти боеприпасы злоумышленник хранил в шкафу и в столе. 

Виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Ранее на Piter.TV: молодой рабочий зарезал коллегу в поселке Кингисеппский. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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