В колонию отправлен мужчина, ударивший родственника ножом из-за шоколада в Петербургу

Кроме того, на месте происшествия полицейские нашли более 29 патронов различного калибра.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 23 сентября.

В январе фигурант находился на кухне в квартире по улице Котина. Мужчина взял без спроса плитку шоколада племянника, и на этой почве разгорелся конфликт. В ходе ссоры подсудимый ударил потерпевшего ножом в область живота. Кроме того, на месте происшествия полицейские нашли более 29 патронов различного калибра. Все эти боеприпасы злоумышленник хранил в шкафу и в столе.

Виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV