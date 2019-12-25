В Петербурге 3 октября пройдет Всероссийский форум будущих политиков

Ключевой темой пленарной дискуссии станет привлечение молодежи на государственную службу.

На следующей неделе, 3 октября, Петербург соберет молодых и амбициозных ребят со всей страны на Всероссийском форуме будущих политиков. Как сообщил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский, мероприятие станет открытой площадкой для тех, кто хочет влиять на жизнь своих городов и участвовать в общественной работе.

Ключевой темой пленарной дискуссии станет привлечение молодежи на государственную службу. Участники получат возможность напрямую пообщаться с представителями федеральной и региональной власти, задать им вопросы и узнать о профессиональных возможностях, доступных начинающим специалистам.2 источника

Регистрация на форум уже открыта, подать заявку можно по ссылке.

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Фото: Piter.TV